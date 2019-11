Onlineshop vs. Geschäft: Was hinter dem Phänomen des Beratungsklaus steckt

Auch der Vorarlberger Fachhandel kämpft mit dem sogenannten "Beratungsklau".

Der Onlinehandel wächst stetig, was den heimischen Einzelhandel bedroht. In den vergangenen Jahren zeigt sich so immer öfter folgende Problematik: Kunden informieren sich im lokalen Fachhandel ausführlich über ein Produkt, nur um es dann online bei einem anderen Anbieter billiger zu kaufen. "Der sogenannte Beratungsklau findet statt", erklärt Michael Tagwerker, Spartengeschäftsführer für Handel bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg gegenüber VOL.AT. "Glücklicherweise ist der umgekehrte Fall aber häufiger", gibt er Entwarnung. Offensichtlich kommen schon viele Kunden sehr gut informiert in den Fachhandel, weil sie sich im Netz schon vorab schlau gemacht haben.