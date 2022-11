Neue Wohnhäuser Feldmoos: Schlüssel wurden übergeben

Der erste Abschnitt der Wohnanlage Feldmoos in Bregenz wurde erneuert. Am Mittwochvormittag wurden den Bewohnern die Schlüssel überreicht.

Die Siedlung Feldmoos in Bregenz gibt es schon seit 60 Jahren. Die Anlage wurde damals auf schlechtem Untergrund gebaut. Über die Jahre wurde sie teilweise abgetragen und neu aufgebaut. Am Mittwoch konnten den Bewohnern endlich die Schlüssel übergeben werden.

Häuser nicht mehr sanierbar



Gemeinsam mit der Stadt Bregenz und dem Land Vorarlberg hat die Vogewosi vorgezeigt, wie ein Wiederaufbau funktionieren kann. Man sei immer interessiert, die Wohnungen bestmöglich zu erhalten, erklärt Geschäftsführer Hans-Peter Lorenz gegenüber VOL.AT. Aufgrund der schlechten Untergrundverhältnisse war eine Alternative zum Sanieren allerdings in diesem Fall unumgänglich. Die alte Siedlung war aus Sicht der Vogewosi nicht mehr sanierbar, daher wurden in einem ersten Schritt zwei neue Häuser errichtet. Das habe sich gelohnt, der Wohnwert sei enorm gestiegen.

Hell, freundliche und barrierefrei

Unterstützung für die Bewohner

Die Aufregung und Freude bei den Bewohnern im Feldmoos bei der Schlüsselübergabe war groß. 25 der insgesamt 35 Mietparteien haben in der alten Siedlung Feldmoos gewohnt und wollten hier auch weiterhin wohnen. Ihnen wurden in den beiden neuen Gebäuden Wohnungen ihrer Wahl angeboten. Die gute Kommunikation mit den Bewohnern war für Geschäftsführer Hans-Peter Lorenz die wichtigste Aufgabe in diesem Projekt: "Wir haben mit allen Mietern lange vor Baubeginn persönliche Gespräche geführt und sind auf ihre Lebenssituationen, Wünsche und Wohnbedürfnisse eingegangen", erklärt er. Einige wollten in einen anderen Ortsteil von Bregenz übersiedeln, andere in die Nähe ihrer Familien und viele wollten auch im Feldmoos bleiben.