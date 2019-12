Anrainer im Feldmoos: "Fühlen uns nicht ernst genommen"

Wie das Landesverwaltungsgericht beschloss, darf die Vogewosi die Wohnanlage im Feldmoos neu bauen. Für die Anrainer ein Kampf gegen Windmühlen.

Insgesamt elf Nachbarn hatten Beschwerde gegen den Neubau der sehr in die Jahre gekommenen Wohnanlage der Vogewosi eingereicht. Nicht, weil man etwas gegen Sozialbau hätte oder gegen den Neubau an sich - sondern weil man dem Boden (!) keinen Meter weit vertraut.

Siedlung versinkt im Moor

Denn das Feldmoos ist ein Moor, ein ausgetrockneter See. Bereits das Fällen eines Baumes könne den Boden so absinken lassen, dass Scheiben splittern, berichtet Anrainerin Manuela Vonmetz. Auch andere Wohnprojekte in der Umgebung hätten bei Nachbarn für zerstörte Wände, Fließen und Gärten gesorgt - wie auch die Straßen in Mitleidenschaft gezogen. Die Absenkungen sind mit ein Grund, warum die Siedlung neu gebaut werden muss.