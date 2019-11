Bregenz: Neubau der Vogewosi-Siedlung Feldmoos verzögert sich

Die Siedlung Feldmoos steht auf sumpfigem Boden. Die VOGEWOSI will die Siedlung erneuern - doch der Baubeginn verzögert sich.

Einsprüche der Nachbarn

Der Grund: Elf Nachbarn sollen Einsprüche gegen die Baupläne erhoben haben. Daher gebe es noch keinen rechtskräftigen Baubescheid, so Nikolaus Brandtner, Präsident des Landesverwaltungsgerichts, gegenüber dem ORF. Anwohner in Siedlungsnähe hätten Sorge, dass durch die Neu-Errichtung der Wohnblöcke die eigenen Bauten Schaden nehmen. Momentan seien von den 69 Wohnungen in Feldmoos nur noch 34 bewohnt - 27 wollen letztendlich in die neue Siedlung umziehen.