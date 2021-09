Nahostkonflikte und Immobilien-Erbrecht

Nahost-Korrespondent und Buchautor Karim El-Gawhary und öffentlicher Notar Dr. Richard Forster heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Am 24. September findet der Vorarlberger Immobilien-Tag im Montforthaus in Feldkirch statt. Die Österreichische Notariatskammer informiert am Immobilien-Tag über "Erben und Schenken" sowie "Gestaltung eines Liegenschaftskaufvertrages". Dr. Richard Forster ist öffentlicher Notar in Feldkirch und erklärt heute in "Vorarlberg LIVE" was sich beim Erbrecht geändert hat und worauf man bei Kaufverträgen achten sollte.