Ländle-Immobilien für 1,24 Mrd. im 1. Halbjahr verkauft

Von Jänner bis Juni 2021 wurden in Vorarlberg Immobilien-Transaktionen im Gesamtwert von 1,24 Milliarden Euro getätigt. Ein Plus von 15 Prozent zum Vorjahr.

Die Immobilienverkäufe in Vorarlberg haben laut dem RE/MAX-Maklernetzwerk ordentlich zugelegt: +19,2 Prozent sind der dritthöchste prozentuelle Anstieg unter den neun Bundesländern. Ein Plus von +663 Objekten mehr als im ersten Halbjahr 2020 lassen die Verkaufszahlen auf 4.124 Einheiten steigen.

Deutlich mehr Verkäufe in Feldkirch

Vorreiter: Feldkirch und Dornbirn

Vorarlbergs teuerste Immobilien

Die ganz großen Summen fehlen im Vergleich zu 2020 heuer noch in der Vorarlberger Verbücherungsstatistik. Ein landwirtschaftliches Anwesen um 16 Mio. Euro im Bezirk Dornbirn liegt an der Spitze, ein Objekt am Arlberg um 10,5 Mio. Euro dahinter. Auf den Plätzen drei bis fünf sind drei Gebäude, zwei im Bezirk Bregenz und eines im Bezirk Dornbirn.

Corona wirkt auch auf Immobilien

„Teilweise sehen wir im ersten Halbjahr Nachholeffekte, weil 2020 ja doch pandemiebedingt in keiner Weise und damit auch auf dem Immobilienmarkt kein normales Jahr war. Viele Menschen haben aber auch erkannt, dass sie eigentlich woanders wohnen wollen, in größeren Wohnungen, in anderen Stadtteilen oder auch auf dem Land: Aufgrund vieler Homeoffice-Lösungen ist zahlreichen Kunden die absolute Nähe von Wohn- und Arbeitsort nicht mehr so wichtig wie noch vor der Pandemie, denn für zwei, drei Fahrten ins Büro pro Woche kann die Anfahrt schon wieder etwas länger sein. Zusätzlich sind Immobilen als Anlageform bzw. zur Pensionsvorsorge weiterhin sehr begehrt. All das sind Faktoren, die den Immobilienmarkt gehörig in Bewegung gebracht haben“, analysiert Bernhard Reikersdorfer, MBA, Geschäftsführer von RE/MAX-Austria.