Mordprozess: Verfolgungsjagd auf Video angeschaut

Der Prozess rund um den Mordversuch in der Bregenzer Innenstadt geht in die Schlussphase.

Am zweiten Tag des Prozesses rund um den Mordversuch in der Bregenzer Innenstadt geht es nun in die Schlussphase. Heute wurde noch ein Zeuge einvernommen. Der konnte allerdings nur einen verbalen Streit im Lokal bestätigen und die Aussage des Opfers, das sagte: „Die waren es“. Vor der Polizei gab der Zeuge noch an, das Opfer hätte Namen genannt.