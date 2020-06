Mordprozess in Feldkirch

Zweitägiges Schwurgericht um eine verworrene Geschichte im Stadtzentrum von Bregenz.

Im August vergangenen Jahres schleppte sich frühmorgens kurz vor vier Uhr ein blutverschmierter Mann mit nacktem Oberkörper zum Taxistandplatz bei der Hypo-Bank in Bregenz. „Der Schwerverletzte hatte viel Blut verloren, Organversagen drohte“, erklärt Opferanwalt Stefan Denifl. Der 45-Jährige hatte einiges über den Durst getrunken, doch er konnte zwei Namen und ein Lokal nennen. Langsam ergab das Puzzle ein Bild, wobei einiges offen blieb. Jedenfalls war das spätere Opfer in einen Streit in einer Table Dance Bar in Bregenz verwickelt. Als es das Lokal verließ, folgten ihm zwei Männer. Ein 20-jähriger Türke und sein 49-jähriger Landsmann.