Mordprozess hat begonnen

Plädoyers eröffnen in Feldkirch zweitägiges Schwurgerichtsverfahren

Als Erstes ist Staatsanwältin Konstanze Manhart am Wort. Sie schildert in einer Zusammenfassung die Geschehnisse, wie sie sich damals im Sommer vergangenen Jahres laut Staatsanwaltschaft in Bregenz abgespielt haben. In einer Bar wurde Geburtstag gefeiert, es kam zum Streit zwischen einigen Gästen, daraufhin verfolgten die beiden Angeklagten, damals 49 und 20 Jahre alt das spätere Opfer. Bald sei es dann zu den ersten Verletzungen durch den Erstangeklagten gekommen, beim zweiten Messerangriff zu weiteren. Das Messer für die Tat habe der ältere Angeklagte dem Jüngeren gereicht. Das verletzte Opfer schleppte sich zu einem Taxistand.