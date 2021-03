Ländle-Modelmanager polarisiert mit Jesus-Darstellung

Wie weit kann Kunst gehen? Der Modelmanager Dominik Wachta lotet mit seinem dritten religiös angehauchten Kunstprojekt die Grenzen ein weiteres Mal neu aus.

Der aus Vorarlberg stammende Modelmacher Dominik Wachta lebt seit sechs Jahren in Spanien und betreibt in Madrid die Agentur "1st Place Models", mit der er auch ein Büro in Miami (USA) hat. Bekannt geworden ist der Krumbacher als Gründer seiner landesweiten Modelwahl "Österreichs Nächstes Topmodel", mit der er zahlreichen Models zu internationalen Karrieren bis hin zu den großen Fashionweeks in New York, Mailand Paris oder London verhalf. International auch sehr erfolgreich war z.B. die von Wachta gemanagte Hörbranzerin Lilia Kutlina.