Kinder-Onkologie: Kosten für Reise und Transport werden von ÖGK übernommen

Die ÖGK übernimmt nach jahrelanger Diskussion doch noch die Transport- und Reisekosten für die Behandlung krebskranker Kinder. Andrea Tschofen-Netzer von der Elterninitiative im Gespräch.

Einen Monat vor Weihnachten gibt es erfreuliche Nachrichten für die Eltern krebskranker Kinder in Vorarlberg: Endlich gibt es eine Regelung für Transport- und Reisekosten bei Behandlungen seitens der ÖGK. "Wir haben jetzt die Nachricht bekommen, dass die Transportkosten auch zu Kontrolluntersuchungen in einem Expertisenzentrum genehmigt sind, bezahlt werden ohne Vorbewilligung", erklärt Andrea Tschofen-Netzer von der Elterninitiative zur Kinder-Onkologie gegenüber VOL.AT. Das sei eine riesige Bereicherung für die Eltern.

Österreichweite Regelung?

Doch was hat sich nun verändert, dass der Forderung der Eltern nun nach Jahren doch nachgegeben wurde? Es habe viele Postings, E-Mails und Gespräche, sowie immer wieder wiederholtes Anklopfen und Nachfragen ihrerseits gebraucht, so Tschofen-Netzer. "Und schlussendlich hat es einen entsprechenden Antrag im sozialpolitischen Ausschuss gebraucht und es wurde jetzt demnach zugestimmt", erklärt sie. In dem, ihr vorliegenden, Schreiben sei keine Information zu finden, ob dies auch österreichweit übernommen werde. Es wäre daher ein Anliegen der Initiative, eine österreichweit geltende einheitliche Regelung für alle erkrankten Kinder mit Zuweisung in eine Spezialklinik zu erreichen.