Kinderonkologie - "Dankbar für Lösung bei den Fahrtkosten"

Seit zweieinhalb Jahren kämpft die Elterninitiative rund um Andrea Tschofen-Netzer für eine kinderonkologische Betreuung in Vorarlberg. Nun scheint sich ein erster Teilerfolg abzuzeichnen.

Bereits seit 2018 kämpft eine Initiative aus betroffenen Eltern für eine kinderonkologische Betreuung in Vorarlberg. Da sie im Land nicht möglich ist, erfolgt die Behandlung und Nachkontrolle von kinderonkologischen Patienten im für Vorarlberg zugeordneten Zentrum an der Uniklinik Innsbruck.

Für jede Behandlung nach Innsbruck

Gibt es nun tatsächlich eine Lösung?

Nun scheint es jedoch zu einer Lösung bei den Fahrtkosten gekommen zu sein. "Seit längerem sind Eltern von onkologisch erkrankten Kindern in der Situation, dass Fahrtkosten für das Kind und eine Begleitperson nach Innsbruck nur für die Zeit der Behandlung übernommen werden, nicht mehr aber für die anschließende Zeit der Nachkontrollen. Mehrere diesbezügliche Rückfragen gingen an die Case-Managerin, die seitens des Landes zur Unterstützung für die Familien eingesetzt wurde" heißt es in einem schriftlichen Statement von Landesrätin Martina Rüscher.