"Wir werden weiterhin kämpfen": Kinderonkologie- Elterninitiative optimistisch

Vertreter der Elterninitiative "proKinderonkologie Dornbirn" trafen sich am Donnerstagnachmittag mit Landesrätin Martina Rüscher. Sprecherin Andrea Tschofen-Netzer erklärt, wie es jetzt weitergeht.

Um Lösung versucht

Kampf für heimatnahe Behandlung



"Wir werden weiterhin kämpfen, damit unsere Kinder wieder heimatnah behandelt werden", verdeutlicht die Sprecherin der Elterninitiative im VOL.AT-Gespräch. "Irgendwie kriegen wir das hin, wenn ganz viele Menschen das gleiche Ziel haben." Auch was eine zukünftige Behandlung in Dornbirn angeht, bleibt die Elterninitiative weiterhin optimistisch. "Ich hoffe wirklich, dass wir das noch einmal hinkriegen, dass unsere Kinder im Krankenhaus Dornbirn heimatnah behandelt werden. Dass auch wieder Chemotherapien möglich sind", so Tschofen-Netzer. Bei einer Behandlung in Dornbirn würden auch die Sorgen um Transport- und Reisekosten nach Innsbruck wegfallen. Es gäbe auch keine Schwierigkeiten mehr, was Übernachtungen vor Ort angehe, da Dornbirn ziemlich zentral in Vorarlberg gelegen sei und die Kinder und Begleitpersonen zu Hause übernachten könnten, so die Wortführerin.