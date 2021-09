Jan Ullrich war fast tot

Der gefallene deutsche Ex-Radheld Jan Ullrich bekennt im Podcast von Lance Armstrong, dass er "fast tot" war.

Bei ihrem Treffen auf Mallorca sind die früheren Widersacher Lance Armstrong und Jan Ullrich auch zusammen Rad gefahren. Dies schrieb der 50-jährige US-Amerikaner auf Twitter. "Das bedeutet mir die Welt, mit @JanUllrich5 eine Radtour zu absolvieren und auf dem Rad von ihm in den Arsch getreten zu bekommen. Wer sagt, dass großartige Rivalen keine Freunde sein können?", fragte Armstrong in dem Post mit zwei Bildern.

Treffen in Spanien

Bei dem Treffen in Spanien war auch Armstrongs früherer Helfer George Hincapie dabei. Auch Armstrongs einstiger Teamchef Johann Bruyneel war zugegen. Armstrong und Ullrich hatten sich zu Beginn der 2000er Jahre packende Duelle bei der Tour de France geliefert, aus denen der mittlerweile gefallene US-Star stets als Sieger hervorging. Während Armstrong seine Doping-Vergangenheit nach der Karriere einholte, folgte bei Ullrich ein gesundheitlicher Absturz.

Ullrich gewährt Einblicke in sein Seelenleben: "... fast tot!

Der Deutsche gewährte im Beisein Armstrongs tiefe Einblicke in die wohl schwerste Phase seines Lebens. "Du kennst meine Geschichte, vor drei Jahren ging es mir richtig schlecht. Du hast mich besucht und ich war auf demselben Weg wie Marco Pantani - fast tot", sagte Ullrich in Armstrongs Podcast "The Move". "Ich habe drei Jahre geschlafen und brauchte die Zeit für mich. Aber jetzt ist mein Hirn wieder klar, mein Körper ist fit. Ich habe einige Ideen und kann beim nächsten Mal mehr erzählen", bekannte der 47-Jährige.