Jan Ullrich: "Ich brauche halt Sex!"

Seit einigen Wochen befindet sich Ex-Radprofi Jan Ullrich in einer Entzugsklinik. Nun sprach der 44-Jährige über sein Liebesleben.

In letzter Zeit machte Jan Ullrich vor allem mit Alkohol- und Drogenproblemen Schlagzeilen. In Frankfurt soll er ein Escort-Girl angegriffen und verletzt haben. Seit einigen Wochen befindet sich der Ex-Radprofi jetzt in einer Entzugsklinik und versucht sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.