Hafengestaltung: Harder stimmen heute ab

Am Sonntag wird über die Gestaltung des Harder Hafenareals abgestimmt.

Am Sonntag wird über die Gestaltung des Harder Hafenareals abgestimmt. ©VOL:AT/Steurer

Am Sonntag wird über die Gestaltung des Harder Hafenareals abgestimmt. ©VOL:AT/Steurer

Die Hafen- und Ufergestaltung in Hard führt die Bevölkerung führt die Bevölkerung am Sonntag in eine Volksabstimmung.

Das Leitbild für die Hafen- und Ufergestaltung in Hard lässt die Gemeinde nicht zur Ruhe kommen. Die Opposition beschäftigt neben dem angedachten Harder Loop, einen das Binnenbecken einschließenden Weg, vor allem der Durchstich zu schaffen: Ein Kanal zwischen Strandbad und Thaler Areal soll die Hafenbecken verbinden - und damit schlussendlich auch die Hohentwiel doch noch näher zum Binnenbecken bringen.

VOL.AT berichtet den ganzen Sonntag live zu allen Entwicklungen im Rahmen der Volksabstimmung in Hard.