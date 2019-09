Harder Binnenbecken: Alle wollen die Bürger befragen

Die Grünen wollen am Mittwoch eine Volksabstimmung zu den neuen Hohentwiel-Pläne einfordern. Nun kommt Bürgermeister Harald Köhlmeier überraschend mit eigenen - anderen - Plänen.

Opposition will Volksabstimmung

Bürgermeister will Volksbefragung

Am Dienstag kommt dann überraschend eine Aussendung der Marktgemeinde Hard: In der Gemeindevertretungssitzung am 19. September werde Bürgermeister Harald Köhlmeier eine Volksbefragung beantragen. In dieser gesetzlich unverbindlichen Form des Volksentscheids sollen die Harder gleich über das ganze Projekt und nicht nur über den Durchstich entscheiden.