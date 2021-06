Familie und Freunde für Jugendliche an erster Stelle

Für Vorarlbergs Jugendliche sind laut einer Befragung gute Beziehungen zu Freunden und Familie, eine gute Ausbildung und das Leben zu genießen die wichtigsten Werte.

Am meisten Angst machen ihnen Klimawandel und Umweltverschmutzung, so das Ergebnis einer von der PH Vorarlberg durchgeführten Studie, die am Dienstag im Pressefoyer der Landesregierung präsentiert wurde. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bezeichnete sie als für die Politik sehr bedeutsam.