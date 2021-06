"Jugend und Corona. Wir wollen gehört werden"

Autorin Eva Reisinger beim forum viticum in Bregenz.

Seit im Jänner ihr erstes Buch „Was geht, Österreich“ erschienen ist, zählt Eva Reisinger zu den gefragten Autorinnen in Österreich. In Vorarlberg erleben wir sie erstmals kommende Woche in Bregenz, wenn sie beim forum viticum im Theater KOSMOS über junge Menschen und Corona spricht. Eine spannende und emotionale Diskussion darf erwartet werden.