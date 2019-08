Erfahrener Ballonfahrer: "Raggal war kein Absturz"

Othmar Pircher ist seit 35 Jahren als Ballonfahrer unterwegs. Er sieht nach der harten Landung eines Ballons im Großen Walsertal Fehler des Piloten. Von einem Absturz könne man jedoch nicht sprechen.

Eine Ballonfahrt am Abend in der Nähe von Rankweil zu starten, hält Othmar Pircher an sich nicht gerade für optimal. Am Abend drücke der Wind oft in die Berge, man komme daher als Ballonpilot schnell in für Landungen schwieriges Gelände. Gerade das Große Walsertal werde von Ballonfahrern grundsätzlich gemieden.