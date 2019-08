Vorarlberg/Raggal: Augenzeuge filmte den Heißluftballon-Absturz

Am Montagabend stürzte ein Heißluftballon in Raggal auf einen Hang - es wurde eine Person verletzt. Ein Augenzeuge filmte die dramatischen Szenen.

Um 20:30 Uhr wollte der Pilot in Raggal eine Landung durchführen. Die Wetterbedingungen für eine Landung waren zu diesem Zeitpunkt normal. Beim Landemanöver fuhr nach dem Aufsetzen des Korbes am Boden ein Luftstoß in die Ballonhülle, sodass der Ballon wieder Auftrieb erlangte und abhob. Der Ballon beziehungsweise der Korb wurde mehrere Meter weiter getragen bis der Korb das zweite Mal am Boden aufkam.