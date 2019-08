Gemeinde-Geschenk endet in Heißluftballon-Absturz

Bei einem Unfall mit einem Heißluftballon in Raggal wurde am Montag eine Person verletzt. Nun wurde bestätigt, dass die Ballonfahrt eine Überraschung für langjährige Rankler Gemeindemitarbeiter war.

Überraschung für Mitarbeiter

"Es geht ihm soweit gut"

Von den Mitarbeitern wollte sich gegenüber VOL.AT keiner zu dem Unglück äußern. "Es ist passiert. Wir haben das beste draus gemacht", sagt auch Norbert Preg von der Gemeinde. "Solche Dinge gibt es immer wieder." Wie auf den Bildern im Instagram-Beitrag der Gemeinde erkennbar, startete die Fahrt vom Marktplatz in Rankweil aus. Die weitere Route war nicht genau absehbar: "Von den Windverhältnissen her war klar, dass er in Richtung Walgau hoch geht, aber wo es schlussendlich hin geht das hängt vom Wind ab", erklärt Preg. Auch dem verletzten langjährigen Gemeindemitarbeiter geht es den Umständen entsprechend gut. "Er hat einen Armbruch. Der wird am Montag oder Dienstag operiert und es geht ihm soweit gut", versichert der Leiter des Bürgerservice.