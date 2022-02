Ein neuer Anschluss für die Messestadt: Dornbirn-Süd feierlich eröffnet

Dornbirn hat eine neue Autobahnanschlussstelle. Am Freitag wurde Dornbirn-Süd eröffnet. VOL.AT durfte als Erstes auffahren.

Erste Auffahrt auf die Autobahn



Vorarbeiten seit Oktober 2019

Neben der Entlastung der Bevölkerung habe man mit dem neuen Anschluss nun eine optimale Anbindung für die umliegenden Betriebsgebiete, was Potenziale in der Zukunft eröffne, so Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Man habe in der Umsetzung in der Asfinag einen guten Partner. "Man sollte die Asfinag und uns machen lassen. Es gibt andere Projekte, wo man uns nicht machen lässt", so Wallner mit einem Seitenhieb in Richtung Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne), die zum Unmut Wallners das Straßenbauprojekt S18 evaluieren lässt. Derzeit gebe es dort "Rückschläge", so Wallner, gemeinsam mit der Asfinag habe man aber noch viel vor. Das Rheintal sei ein starker Ballungsraum mit einer vergleichbaren Besiedelungsdichte wie Wien. Dort wisse man offenbar nicht, wie dynamisch die Entwicklung hierzulande verlaufe. Leistungsfähige Verkehrswege hätten daher große Bedeutung.