„Lange gekämpft!“: Stadt Hohenems erfreut über Eröffnung der neuen Anschlussstelle „Dornbirn Süd“

„Der erste Schritt ist gemacht. Der Abschluss der Bauarbeiten bei der neuen Autobahn-Anschlussstelle ‚Dornbirn Süd‘ wird eine wesentliche Verkehrsentlastung für die Stadt mit sich bringen, da Hohenems somit von mehreren Hundert LKW-Fahrten täglich befreit wird.

„Deshalb habe ich seit Jahren – in der Landespolitik und nun auch als Bürgermeister – immer wieder für den Autobahnanschluss gekämpft und bin nun sehr froh, dass es am Freitag endlich soweit ist. Im Übrigen ist der Anschluss auch Teil des Verkehrskonzeptes zu Entlastung der Anschlussstelle Hohenems. Bisher haben die LKWs aus den Betriebsgebieten Wallenmahd, Bobleten und Klien die Anschlussstelle Hohenems verwendet, um auf die Autobahn zu gelangen. Hinkünftig wird ein Großteil dieses Verkehrs den kürzeren Weg über die neue Anschlussstelle ‚Dornbirn Süd‘ benutzen und Hohenems damit entlasten. Ein großer Dank dafür an das Land Vorarlberg und die ASFINAG“, so das Stadtoberhaupt weiter.