Am Freitag wird aus "Rheintal Mitte" "Dornbirn Süd"

Über 30 Millionen Euro

So hat das Land Vorarlberg und die Stadt Dornbirn gemeinsam über 30 Millionen Euro in den Ausbau der Anschlussstelle investiert. Mit einem klaren Ziel: Die Stadtgebiete von Dornbirn und Hohenems sollen vom Verkehr entlasten werden.

Erste Verbindungsstraße bereits im Dezember freigegeben

Mit rund 1,5 Kilometer Länge und der Kurzbezeichnung L 39 verbindet eine Lastenstraße den neuen Autobahnanschluss in Dornbirn mit dem Messequartier. Sie wurde auf den Namen "An der Fuhr" getauft und Mitte Dezember für den Verkehr freigegeben. Durch das Projekt "Rheintal-Mitte" sollen insbesondere die Betriebsgebiete im Süden von Dornbirn und in Hohenems besser an das höherrangige Straßennetz angebunden und Wohngebiete vom Schwerverkehr entlastet werden.