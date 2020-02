Das ist der #Kurs.Zukunft der Wirtschaftskammer für Unternehmer in Vorarlberg

"Vom Reden ins Tun kommen", unter diesem Motto steht der Strategieprozess "Dis.Kurs Zukunft". Die Wirtschaftskammer lädt nun zu einem Mediengespräch. VOL.AT berichtet live ab 13 Uhr.

Die Wirtschaftskammer will mit dem "Dis.Kurs Zukunft" Vorarlbergs Wirtschaft voranbringen.

Der Livestream

Dazu gilt es laut Hans-Peter Metzler, neues zuzulassen und sich für unternehmerische Anliegen zu rüsten. Gemeinsam mit Unternehmern aus Vorarlberg sollen die Vorstellungen für gute unternehmerische Rahmenbedingungen verwirklicht und so die Zukunft gestaltet werden.

