WKV-Präsident lud Vorarlberger Kreativwirtschaft zu Gedankenaustausch

WK-Präsident Hans-Peter Metzler lud namens der Wahlgemeinschaft "Vorarlberger Wirtschaft" die Vorarlberger Kreativwirtschaft zu einem Gedankenaustausch über den #Kurs.Zukunft. Das neue Bühnenbild der Seebühnenproduktion 2019/20 der Oper „Rigoletto“ bot dafür den Rahmen.

“Die Kreativwirtschaft im Land leistet hervorragende Arbeit. Sie ist eine wichtige Branche im Wirtschaftskreislauf”, so Metzler. Im Kreise der Kreativen informierte Metzler über den Stand der Projekte des Strategieprozesses #Diskurs.Zukunft der Wirtschaftskammer Vorarlberg. “Es ist wichtig, daß sich auch die Kreativwirtschaft, die Mitglieder der Werbung & Marktkommunikation, der Vorarlberger Berufsfotografen und der Filmwirtschaft an diesem Prozess beteiligen. Dieser Prozess ist auf Dauer angelegt und soll konkrete Projekte identifizieren, die das Unternehmertum fördern. Wir wollen dabei vom Reden ins Tun kommen”. Martin Dechant für die Werbung & Marktkommunikation und Alexandra Serra für die Vorarlberger Berufsfotografen informierten die Anwesenden über die Fachgruppenarbeit. Sie betonten die Sinnhaftigkeit der Mitarbeit für die eigenen Branche, die sich “selbstverwaltet” in der eigenen Fachgruppe in der Wirtschaftskammer den wichtigen Themen annehmen kann.