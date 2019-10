WKV-Metzler zu Dis.Kurs Zukunft: "Ufhöro redo nur, ins Tun kommen"

Vor einem Jahr startete die Workshop-Reihe Dis.Kurs Zukunft. Am Dienstag wurde eine erste Bilanz über gestartete Projekte gezogen.

Letztes Jahr nahmen 120 Unternehmer teil, über 1000 Unternehmen reflektierten die Eregbnisse, anschließend wurde ein Fahrplan gestaltet. "'Ufhöro redo nur', habe ich immer gesagt. In Tun kommen", so Metzler. "Das ist uns auch gut gelungen. Wir haben 46 Projekte entwickelt in verschiedenen Themenfeldern und 24 schon umgesetzt und einige in der Pipeline, einige in der Umsetzung." Unter anderem auch die Postgarage und weitere Leuchtturmprojekte.