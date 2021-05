Covid-19, Rücklagen und Co.: Stadt Dornbirn präsentiert Rechnungsabschluss

Wie war das Corona-Jahr 2020 für die Stadt Dornbirn? Das zeigt der Rechnungsabschluss. VOL.AT berichtet live ab 11 Uhr.

Dornbirn ist die größte Stadt Vorarlbergs. 2020 knackte sie erstmals die 50.000-Einwohner-Marke. Doch wie geht es der Stadt in finanzieller Hinsicht? Rund 296,6 Millionen Euro - so viel standen 2020 laut Voranschlag für Aufgaben und Investitionen zur Verfügung. Nicht nur in Dienstleistungen, sondern auch in die Infrastruktur und in die Lebensqualität wurde investiert.