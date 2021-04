Nach Explosion: Schule Fischbach wird wieder aufgebaut

Der Wiederaufbau der Ausweichschule Fischbach, die in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober aufgrund einer Gasexplosion zerstört worden war, wurde von der Stadtvertretung Dornbirn im Rahmen ihrer jüngsten Sitzung beschlossen.

In der Ausweichschule im Fischbach wurden in den letzten zehn Jahren jene Schulkassen untergebracht, für die an anderer Stelle die Schulgebäude saniert oder neu errichtet wurden. Zuletzt war dies die Volksschule Haselstauden. Dieses Ausweichquartier wird auch in den kommenden Jahren benötigt, da nach dem Bau der neuen Volksschule Forach das Sanierungsprogramm der Pflichtschulen fortgesetzt wird.