Krankenhaus kostet Stadt Dornbirn 2021 über 41 Mio.

Mit einem Umsatz von rund 94,6 Millionen Euro stellt das Krankenhaus den größten Budgetposten im Voranschlag 2021 der Stadt Dornbirn.

Die bedeutendste Gesundheits-einrichtung der Stadt leistet auch in Bezug auf Wertschöpfung und Beschäftigung einen großen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Dornbirn.

Bürgermeisterin und Krankenhausreferentin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann: „Die aktuelle Pandemie unterstreicht die Wichtigkeit der Gesundheitsversorgung. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich mit großem Engagement dem Dienst am Menschen gestellt. Dabei zeigt sich der große Zusammenhalt auch in der Kooperation mit den Vorarlberger Krankenhäusern . Das wollen wir auch in Zukunft mit dem Prozess „Mein Spital 2030“ konsequent fortführen. Erfreulich ist, dass trotz dieser Ausnahmesituationen die großen Projekte wie der Umbau des Operationsbereichs und der Bau der neuen Zentralsterilisation nach Plan verlaufen. Kommendes Jahr werden wir diese bedeutende Modernisierung und Erweiterung erfolgreich abschließen.“