Corona-Maßnahmen, ein Cluster und "die letzte Hilfe"

Stefan Köb, WKV-Tourismusvertreter, Thanatolge Martin Prein und der Sulzberger Bürgermeister Lukas Schrattenthaler heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Die Corona-Maßnahmen werden ab dem 15. September für Ungeimpfte verschärft. So gilt für sie eine strengere FFP2-Maskenpflicht zum Beispiel im Handel und auch im Tourismus. Landeshauptmann Markus Wallner kündigte am Mittwoch bereits stichprobenartige Kontrollen durch die Polizei an und meinte, dass es für Ungeimpfte ungemütlicher wird." Wie die Tourismussparte auf die neuen Maßnahmen reagiert, erklärt der Gastronom des Pier 69 in Bregenz und WKV-Spartenobmann-Stellvertreter Stefan Köb heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".