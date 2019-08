Causa-Gemeindeinformatik: Prozess beginnt am Freitag

3,1 Millionen Euro Schaden – Die Angeklagte sagt: Geld ist weg, nichts mehr da

Am Freitag ist es so weit. Die 64-jährige, langjährige Angestellte der Gemeindeinformatik GmbH muss sich wegen ihrer illegalen Geldtransaktionen vor dem Landesgericht in Feldkirch verantworten. Verteidiger Florin Reiterer sieht einen wesentlichen Punkt der Misere in der mangelnden Kontrolle der Gesellschaft in deren Vergangenheit. Obwohl auch externe Wirtschaftsprüfer eingeschaltet waren, flog das Treiben der Frau nicht auf. Die Malversationen der gebürtigen Tirolerin begannen laut Anklage im Jahr 1997, in Summe soll sich der Schaden auf 3,1 Millionen Euro belaufen.