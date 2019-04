Betrugsfall bei Gemeindeinformatik bekommt politische Dimension

Die von einem Millionenbetrug erschütterte Gemeindeinformatik GmbH der Ländle-Gemeinden müsste laut Gesetz einen Aufsichtsrat haben - doch ausgerechnet dort gibt es kein oberstes Kontrollgremium - auch die Wirtschaftsprüfer kümmerte das angeblich nicht.

Die möglicherweise millionenschwere Betrugsaffäre bei der Gemeindeinformatik GmbH in Dornbirn, wo eine langjährige Buchhalterin über rund 20 Jahre hinweg Gelder veruntreut haben soll, dürfte jetzt auch eine politische Dimension bekommen. Denn das im Eigentum der 96 Vorarlberger Gemeinden stehende Unternehmen müsste per Gesetz einen Aufsichtsrat haben. Die auf IT-Dienstleistungen und IT-Beratungen für Vorarlberger Gemeinden spezialisierte Gemeindeinformatik GmbH hat allerdings nur einen fachlich orientierten Beirat unter Vorsitz des Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer. Damit fehlt dem Unternehmen jedoch ein wichtiges Kontrollgremium, wie wpa-Recherchen ergeben haben. Das wirkt angesichts der aktuellen Entwicklungen besonders pikant.

Dabei ist die Rechtslage klar: Die Gemeindeinformatik GmbH wurde 1980 gegründet und gehört spätestens seit dem Jahr 2001 genau 96 Gesellschaftern, das sind alle Vorarlberger Gemeinden. Aber auch schon vor 2001 waren es gemäß Firmenbuch mehr als 50 Gesellschafter. Zudem hat das Unternehmen ein Stammkapital von etwas mehr als 72.600 Euro. Gemäß Paragraph 29 Abs. 1 Zi. 1 des GmbH-Gesetzes muss für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sofern sie mehr als 50 Gesellschafter zählt und ein Stammkapital von mehr als 70.000 Euro aufweist, ein Aufsichtsrat bestellt werden. Der Aufsichtsrat hat per Gesetz wesentlich umfassendere Kontrollrechte und -pflichten und das Recht auf Einblick in die Geschäfte als nur ein Beirat.

Kurt Fischer: „Beirat ist kein Kontrollorgan“

Der Lustenauer Bürgermeister und Gemeindeinformatik-Beiratsvorsitzende Kurt Fischer erklärte auf Anfrage, dass er vom Gemeindeverband im Jahr 2015 in diese Funktion entsendet worden sei. „Die Einrichtung eines Aufsichtsrates war bislang kein Thema. Aber jetzt werden wir alle Strukturen durchleuchten und hinterfragen“, so Fischer. Er legte Wert auf die Feststellung, dass der Beirat ein beratendes Fachgremium sei, das sich mit inhaltlichen Dingen auseinandersetze. „Wir sind kein Kontrollorgan.“ In dem achtköpfigen Gremium (sechs stimmberechtigte und zwei beratende Mitglieder) sitzen mehrere Bürgermeister, ein IT-Experte, ein Vertreter des Gemeindeverbandes und ein Vertreter der Kontrollabteilung des Landes. Dort gehe es etwa um Themen wie die DSGVO oder eine neue Buchhaltungssoftware für die Gemeinden bzw. um die verstärkte Zusammenarbeit im IT-Bereich etc., so Fischer.