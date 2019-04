Gemeindeinformatik: Betrugsfall weitet sich aus

Dornbirn - Der im Jänner 2019 aufgedeckte Betrugsfall in der Gemeindeinformatik GmbH hat sich nach aktuellen Ermittlungen ausgeweitet.

Eine langjährige Mitarbeiterin der Gemeindeinformatik GmbH in Dornbirn hat in den vergangenen 20 Jahren offenbar einen Millionenbetrag veruntreut. Wie die Ermittlungen ergaben, umfassen die betrügerischen Aktivitäten der Frau nicht nur die Jahre 2017 und 2018 – wie sie gestand – sondern reichen wesentlich weiter zurück. Das Unternehmen will Schadenersatzansprüche sicherstellen und prüft Haftungen.