"Captain Afghanistan" ist da: BlakkAfghan als (Anti-)Held

Rapper Sayed B. alias BlakkAfghan präsentiert das Musikvideo zu seinem neuen Track "Captain Afghanistan".

Rapper als Anti-Held

Abschiebungen zweimal überlegen

Bei BlakkAfghan kommt der Name nicht von ungefähr: Sayed B. Iqbalzada hat selbst afghanische Wurzeln. Was er mit ihnen verbindet und wie er die aktuelle Situation in Afghanistan einschätzt, verrät er im VOL.AT-Interview. "An die Typen, die mit schwarzen Anzügen in irgendwelchen Parlamentssälen sitzen, die könnten es sich vielleicht zweimal überlegen, irgendjemanden abzuschieben", verdeutlicht er.