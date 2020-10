Bislang kein Beweis für Nutzen früher Sperrstunde

Ein Vergleich aller Bundesländer seit Anfang Oktober zeigt, dass es in Vorarlberg, Tirol und Salzburg die mit weitem Abstand stärksten Zuwächse bei neu registrierten SARS-CoV-2-Fällen und die meisten aktuellen Fälle pro 100.000 Einwohner gibt - die vorgezogene Sperrstunde gilt hier seit 25. September und damit seit beinahe vier Wochen.

Die seit Ende September in drei Bundesländern auf 22.00 Uhr vorverlegte Sperrstunde in der Gastronomie bleibt zumindest bisher jeden empirischen Beweis ihres Nutzens zur Eindämmung von SARS-CoV-2-Infektionen schuldig. Eventuell ist bislang sogar das Gegenteil der Fall. Bekanntlich gilt die vorgezogene Sperrstunde seit 25. September 2020 in Vorarlberg, Tirol und Salzburg.

Höchsten Stand an Fällen innerhalb von sieben Tagen

Dieser Verdacht der möglichen Wirkungslosigkeit drängt sich jedenfalls bei einem Blick auf die Zahl der aktiven SARS-CoV-2-Fälle in Österreichs Bundesländern in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner auf (Inzidenz/100.000 EW). So weist das Covid-19-Dashboard der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) diese drei Bundesländer als jene Regionen aus, die derzeit die mit weitem Abstand höchste Zahl an aktiv positiv getesteten Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen haben. So kommt Salzburg auf 184,3, Vorarlberg auf 168,9 und Tirol auf 165,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. Auf Platz vier folgt das Bundesland Wien mit 145,2 Fällen, alle anderen Bundesländer liegen teils weit darunter. Der Österreich-Schnitt beträgt 114,5 Fälle pro 100.000 Einwohner.