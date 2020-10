Covid-19: Über 900 Infizierte in Vorarlberg

Mit Stand Dienstagnachmittag gibt es in Vorarlberg 912 aktiv positive Corona-Fälle.

Nachdem am Montag in Vorarlberg insgesamt 155 Neuinfektionen verzeichnet wurden, sind am Dienstag 83 neue Fälle hinzugekommen. Im gleichen Betrachtungszeitrum wurden 20 Personen als genesen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt am Dienstag damit bei 912.