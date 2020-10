Registrierungspflicht für die Gastronomie bald im Ländle: So denken Vorarlberger

Vorarlberg führt ab Freitag die Registrierungspflicht in der Gastronomie ein. VOL.AT hat sich dazu in Dornbirn umgehört.

Die Covid-19-Infektionszahlen in Vorarlberg steigen weiterhin stark. Daher wird ab Freitag zusätzlich zu den bereits geltenden Regelungen die Registrierungspflicht in der Gastronomie eingeführt. Damit folgt Vorarlberg dem Beispiel anderer Bundesländer, zuletzt wurde sie in Tirol und Salzburg umgesetzt. Auch in der Schweiz müssen Gäste bereits beim Lokalbesuch ihre Kontaktdaten hinterlegen.