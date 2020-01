6 Millionen Fans auf TikTok: Candy Ken aus Vorarlberg

Musiker, Kunstfigur, Model, Künstler, Schauspieler: Der Vorarlberger Candy Ken zählt auf der Social Media-Plattform TikTok zu den einflussreichsten Nutzern weltweit.

Über 100 Millionen Videoaufrufe

Der Vorarlberger erreicht auf TikTok weltweit mehr als 6 Millionen Menschen. Alleine im Jahr 2019 hat er mit seinen Video-Beiträgen auf TikTok in rund sechs Monaten mehr als 100 Millionen Aufrufe erzielt und über 170 Millionen Likes geerntet.

In Video von Popstar Keisha

Aktuell lebt Candy Ken in Los Angeles, wo er - nach Erfolgen in Japan - auch in der US-amerikanischen Pop-Kultur Fuß zu fassen. Und er scheint auf dem besten Weg dazu zu sein.