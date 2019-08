TikTok: Wechsel der Generationen bei Apps

Die App "TikTok" hat nichts mit Weckern und Uhren zu tun, wie ihr Name vermuten lassen könnte. Bei der App geht es darum, kurze Videos aufzunehmen, auf denen meist getanzt oder scheinbar mitgesungen wird. Das ganze wird dann mit Musik unterlegt. TikTok funktioniert dabei wie Instagram - nur liegt der Fokus eben nicht auf Bildern, sondern Videos.

Hype um Challenges

Aufbau der App

Chinesischer Internetkonzern erobert Social-Media-Welt

Die Beliebtheit steigt deswegen nicht nur in China, sondern mittlerweile auch in den USA und in Europa. Dennoch bleibt sie nicht von negativen Schlagzeilen verschont. Kritiker bemängeln - wie bei den meisten Apps dieser Art -, dass der Datenschutz vernachlässigt wird. So musste der Konzern schon eine Rekordstrafe von 5,7 Millionen US-Dollar (rund 5,1 Millionen Euro). Vom Erfolg abgehalten hat es die bei Jugendlichen beliebte App allerdings nicht.