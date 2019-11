3000 E-Scooter-Fahrten in Dornbirn.

Samstag endet die erste Saison mit den "ROLLMI"-E-Scootern in Dornbirn. Über den Zeitraum von vier Monaten wurden die E-Scooter für knapp 3.000 Fahrten ausgeliehen.

Am 19.Juli startete Dornbirn zusammen mit dem Vorarlberger Startup HOLMI das Projekt E-Scooter. Um neben den öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn, Auto oder Fahrrad noch ein weiteres unkompliziertes Beförderungsmittel anzubieten, wurden 20 Scooter in der Dornbirner Innenstadt platziert.

Über die App bezahlen

Dazu brauchte es die HOLMI-App: Nach einer einmaligen Registrierung kann mit der Standortsuche der Scooter gestartet werden. Sobald der Scooter in Sichtweite ist, kann dieser in der App angeklickt, entsperrt und genutzt werden. Durch die hinterlegte Kreditkarte werden die Fahrtkosten beim Beenden abgezogen. Auf der App sind auch die verschiedenen Zonen, an denen der Scooter wieder abgestellt werden darf, sowie die Fahrverbotszonen und die aktuellen Akkustände einsehbar.