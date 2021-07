"Wir geben Empfehlung zur Impfung"

Eine Impfpflicht lehnt Lehrergewerkschafterin Alexandra Loser jedoch ab.

In der Sendung "Vorarlberg LIVE" überraschte die Pflichtschullehrergewerkschafterin Alexandra Loser mit einer Aussage: „Wir empfehlen den Kolleginnen und Kollegen die Impfung“. Das ist neu, denn bisher lehnten sowohl Gewerkschaft als auch Lehrervertretung selbst eine Empfehlung zur Immunisierung ab.

all

all

self

self

Was eine mögliche Pflicht zu den Nadelstichen gegen Corona anbelangt, hat sich an der Haltung der Pädagogensprecherin jedoch nichts geändert. „Die lehnen wir ab. Weil das würde zu einer Spaltung führen. Immerhin sind ja schon 80 Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer geimpft.“ Loser betont die Freiwilligkeit, die gegeben sein müsse. „Das Impfen ist eine sehr individuelle Entscheidung. Da sollte schon jede Lehrperson das tun, was sie für richtig hält.“