Wie sich "Corona-Gegner" in Vorarlberg formieren

In den Untiefen von Messengerdiensten hat sich auch in Vorarlberg der versteckte Corona-Widerstand formiert.

VN.at-Journalist Mike Prock recherchiert seit Wochen in den Untiefen von Messengerdiensten wie Telegram & Co.! Dort hat sich auch der versteckte Vorarlberger Corona-Widerstand formiert. Im Gespräch mit "Vorarlberg live"-Moderator Gerold Riedmann gewährt er einen Einblick in seine Recherchen.

Zwei Ebenen

Laut Prock gibt es im Internet grundsätzlich zwei Ebenen, auf denen sich der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen abspielt. Einerseits auf den für jeden zugänglichen Plattformen wie Facebook oder YouTube. Andererseits im "Untergrund" des World Wide Web, oder beispielsweise in anonymen Messenger-Gruppen - Stichwort "Telegram".

Viele Bevölkerungsschichten

Die Zusammensetzung dieser Gruppen (200 bis 1000 Personen) ist laut Prock sehr verschieden. So gibt es beispielsweise Gruppen von besorgten Eltern, die vor allem gegen die quasi Testpflicht und die Maskenpflicht für ihre schulpflichtigen Kinder protestieren.

In anderen Gruppen tummeln sich Verschwörungstheoretiker, die hinter der Corona-Pandemie eine kontrollierte Neuordnung der Welt vermuten. Aber auch auf esoterisch angehauchte Gruppen ist VN-Journalist Mike Prock gestoßen.

Daneben gibt es auch rechte Gruppierungen, die das Corona-Thema für sich nutzen um ihre Weltanschauung zu verbreiten.

Umgangston wird aggressiver

Eines aber eint all diese Gruppen. Sie sind mit den von der Bundesregierung verhängten Maßnahmen unzufrieden. Und die Kritik an der Bundesregierung wird in einem immer aggressiveren Umgangston kundgetan, schildert Mike Prock seine Beobachtungen. So würden beispielsweise vermehrt auch Journalisten persönlich verbal attackiert, die kritisch über Corona-Leugner oder Maskenverweigerer berichten.

Immer mehr Demos

Die Diversität unter den Corona-Gegnern spiegelt sich auch auf den zahlreichen Demonstrationen wider, die in jüngerer Vergangenheit wöchentlich in Vorarlberg stattfinden. Auch hier sind Mütter mit Kinderwägen genauso anzutreffen wie rechtsradikale Gruppierungen oder Esoteriker. Auch die religiöse Splittergruppe "Gemeinde Gottes" tritt vermehrt bei Corona-Demos in Erscheinung, wie beispielsweise jüngst in Bludenz.

