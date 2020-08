Sie kommen in Schwärmen: Die Wespen. Da stellt sich die Frage: Was kann man bei einem Stich tun?

Sie kommen in Schwärmen: Die Wespen. Da stellt sich die Frage: Was kann man bei einem Stich tun? ©APA/DPA

Sie kommen in Schwärmen: Die Wespen. Da stellt sich die Frage: Was kann man bei einem Stich tun? ©APA/DPA

Wespenstich - was tun? 10 Tipps, die helfen

Sie kommen wieder in Schwärmen: Wespen, die draußen am Balkon während dem Essen stören. Ein Stich der Insekten ist unglaublich schmerzhaft. Was tun, wenn man gestochen wurde?

August haben Wespen Hochsaison: Besonders bei süßem Essen und Trinken wollen die Insekten auch mitnaschen. Um sich vor einem Wespenstich zu schützen, ist es natürlich am besten, die Gefahr fernzuhalten. Bei einem Anmarsch von Wespen ist es am wichtigsten, ruhig zu bleiben. Auch Hausmittel können angewandt werden - oder die Entfernung von Nestern kann empfehlenswert sein (VOL.AT berichtete).

Ruhig bleiben heißt es bei Wespen im Garten oder auf der Terrasse. Ihre Hochsaison haben sie im August und September. ©APA

Doch was ist, wenn es zu einem Stich kommt? Wie können die Schmerzen gelindert werden? Zehn einfache Tipps, die jeder anwenden kann:

1. Am wichtigsten: Kühlen

Gleich nach dem Stich gilt: Kühlen, kühlen, kühlen! Am besten ist dazu ein Coolpack geeignet.

Kühlen, kühlen, kühlen nach dem Wespenstich! ©Pixabay

2. Heißer Löffel

Nach dem Kühlvorgang und den ersten Schmerzlinderungen kann auch ein heißer Löffel auf die Wunde gelegt werden. Dadurch kann das Gift neutralisiert werden.

Ein heißer Löffel ist zwar nicht angenehm auf der Stichstelle - jedoch kann so das Gift schneller abgebaut werden. ©Pixabay

3. Zuckerwürfel

Mit einem angefeuchteten Zuckerwürfel kann das Gift Stück für Stück "herausgesaugt" werden.

Zuckerwürfel können das Gift aus der Stichwunde wieder ein Stück weit "raussaugen". ©Pixabay

4. Zwiebel auflegen

Da Zwiebelsaft stark entzündungshemmend wirkt und zudem kühlt, kann er für die Behandlung nach einem Stich verwendet werden.

Eine halbe Zwiebel auf die Stichwunde auflegen - auch das hilft. ©Pixabay

5. Verdünnter Apfelessig

Verdünnter Apfelessig denaturiert das Gift und lindert den Juckreiz. Angewandt werden kann der Essig am besten mit einem Essigwickel.

Apfelessig lindert den Juckreiz. ©Pixabay

6. Topfenumschläge

Umschläge mit Topfen können ebenfalls kühlend und sehr wohltuend sein.

Kühl und wohltuend: Quark-Umschläge ©Pixabay

7. Spitzwegerich

Dieses Wildkraut, das man fast überall sieht, ist als Heilkraut für Wespenstiche ebenfalls geeignet. Die Blätter sollte man verreiben, sodass der Pflanzensaft austritt. Diese Masse ist dann auf den Stich aufzutragen.

Bewährtes Heilkraut: Spitzwegerich ©Pixabay

8. Speichel

Wenn gar kein Hilfsmittel zur Hand ist, hilft auch der eigene Speichel antibakteriell und gegen Schmerz und Schwellungen. Wenn man den Speichel zusätzlich mit Zucker "bereichert", funktioniert der Trick noch besser!

9. Stichheiler

Es gibt auch spezielle Stichheiler aus der Apotheke, die den Stich kurz mit Hitze behandeln. Der Stichheiler muss aber natürlich vorher angeschafft werden.

Auch technische Hilfe gibt es bei Insektenstichen: Stichheiler können in Apotheken erworben werden. ©AP

10. Saugstempel

Um das Gift aus der Stichstelle zu entfernen, können Saugstempel helfen. Diese kann man ebenfalls bei der Apotheke kaufen.

Achtung beim Trinken! Wespenstiche in der Mund- und Rachengegend sind besonders gefährlich! ©APA

Selbstverständlich gibt es auch Cremen und Gels in Drogerien und Apotheken. Und noch ein Tipp: Nicht kratzen! Die Stichstelle muss heilen, da ist ein Eingriff dieser Art nicht gefragt.

Süßes Essen und Trinken lockt die Wespen besonders an. ©APA

Eine Ausnahme gibt es bei all den Tipps: Sollten Sie allergisch gegen Insektenstiche sein, sind die Ratschläge allesamt zu wenig. Rufen Sie sofort den Notarzt und nehmen Sie allenfalls verordnetes Gegengift!