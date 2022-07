Warum die Bewohner dieses Hauses seit 2019 hinter einem Baugerüst leben

Verpfuschte Sanierung

Im Interview mit Wohnbauselbsthilfe-Geschäftsführer und Vorstand Thomas Schöpf kündigt sich ein wohl jahrelang andauernder Rechtsstreit an.

Teilweise können nicht einmal Fenster geöffnet werden

Nach der völlig verpfuschten Sanierung der Außenfassade des Blocks in der Rheinstraße 34 in Bregenz wird die Suche nach dem Schuldigen vor Gericht ausgetragen. Eine unerträgliche Situation für die Mieter und Eigentümer, die seit 25. Juli 2019 komplett "eingerüstet" sind und teilweise nicht einmal Fenster oder Balkontüren öffnen können. Gerade bei diesen Temperaturen eine Horrorvorstellung, die sich noch lange ziehen könnte. Die mit der Verwaltung des Objektes beauftragte Wohnbauselbsthilfe, die versprochen hat, sich um die Anliegen der Betroffenen zu kümmern, kündigt im Gespräch mit VOL.AT den Rückzug an und möchte das Haus abgeben.