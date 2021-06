Rheinstraßen-Block: Gerüst kann endlich weichen

Nach den eklatanten Baumängeln bei der Fassadenrenovierung des Gebäudes geht es nun voran. Wohnbauselbsthilfe signalisiert Lösungsbereitschaft, Bewohner dürfen Balkone wieder betreten.

Der "Schandfleck" an der Rheinstraße sorgt weiter für Schlagzeilen, nun zeichnet sich aber für die betroffenen Bewohner zumindest Linderung ab. Aufgrund von Sicherheitsbedenken konnten zahlreiche Eigentümer ihre eigenen Balkone nicht mehr betreten, was für verständlichen Unmut sorgte. Zumal so für viele Einheiten nicht einmal mehr zureichende Belüftungsmöglichkeiten gegeben waren. Diese Maßnahmen mussten getroffen werden, da vonseiten der Baubehörde eine Absturzsicherung vorgegeben wurde.