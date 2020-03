Wahl am Sonntag steht wohl auf der Kippe

Im Landhaus wird hinter den Kulissen intensiv darüber diskutiert, ob eine Durchführung der Wahl am Sonntag Sinn macht. Tausende VOL.AT-Leserinnen und Leser sind gegen einen Gang zur Wahlurne.

60 Prozent gegen eine Wahl am Sonntag

In einer nicht repräsentativen VOL.AT-Umfrage (mehr als 2.300 Stimmen, Stand: Mittwoch 13:00 Uhr) haben mehr als 40 Prozent der Teilnehmer angegeben, dass sie aufgrund der Coronavirus-Situation am Sonntag nicht zur Wahl gehen werden. In einer zweiten Umfrage - mit mehr als 3.400 Teilnehmern - haben über 60 Prozent der Befragten angegeben, dass sie eine Durchführung der Wahl am Sonntag für nicht gut befinden. Die Unsicherheit ist ganz augenscheinlich also auch in Vorarlberg groß wie die beiden Umfragen zeigen und könnten somit auch nicht abschätzbare Auswirkungen auf die Ergebnisse und Wahlbeteiligung bei den Gemeindevertretungswahlen haben.