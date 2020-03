Coronavirus: So sieht die Situation in Vorarlberg aus

Auch Vorarlberg bekommt die Auswirkungen des Coronavirus immer mehr zu spüren. VOL.AT berichtet im Liveticker über alle Neuigkeiten und Entwicklungen im Ländle und Umgebung.

Die Zahl der bestätigten Coronafälle in Österreich ist am Mittwoch sprunghaft gestiegen: Hatte das Gesundheitsministerium am Morgen noch von 206 Infektionen berichtet, waren es am Nachmittag bereits 245, also um 39 neue Viruserkrankungen mehr.