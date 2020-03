Coronavirus: Vorarlberger Wahlen finden statt

Die am kommenden Sonntag (15. März) angesetzten Vorarlberger Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen finden wie geplant statt.

Das hat am Dienstagnachmittag Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in einem Mediengespräch bekräftigt. "Aus heutiger Sicht ist das die richtige Beurteilung", sagte Wallner. Wer Bedenken habe, solle die Briefwahl in Anspruch nehmen, empfahl der Landeshauptmann.

Nach Angaben von Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) sind die Kommunen bereits in der vergangenen Woche hinsichtlich des empfohlenen Verhaltens bei den Gemeindewahlen informiert worden. Die Maßnahmen für die Wahlkommissionen und die Wähler reichen vom Einhalten eines Abstands von über einem Meter über die Händehygiene (kein Händeschütteln, Möglichkeiten zum Händewaschen, etc.) bis hin zum regelmäßigen Abwischen von Stiften, die von mehreren Leuten benutzt werden.

"Keine große Gefährdung"

"Es besteht keine große Gefährdung, wenn man zur Wahl geht, weil die Kontaktzeit in der Regel kurz ist", sagte Gantner. Er wies daraufhin, dass für Ansteckungen ein enger Kontakt im Ausmaß von etwa einer Viertelstunde notwendig sei. Über die Frage, ob am Sonntag mit einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung zu rechnen sei, wollte Wallner nicht spekulieren. "Zur Wahl zu gehen ist mit gutem Gewissen möglich", sagte der Landeshauptmann. Jenen, die bezüglich des Coronavirus' in Sorge seien, empfahl Wallner, die Briefwahl in Anspruch zu nehmen.